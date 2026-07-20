Canoa slalom e kayak cross Mondiali al via a Oklahoma City | sei azzurri a caccia di medaglie

Notizia in breve

A Oklahoma City si sono aperti i Mondiali di canoa slalom e kayak cross, con sei atleti italiani in gara. La competizione si svolge sul canale che ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, dal 20 al 25 luglio. In acqua ci sono 256 partecipanti provenienti da 50 nazioni. Le semifinali e le finali sono trasmesse in diretta su Rai Sport e RaiPlay.