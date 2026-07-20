Canoa slalom e kayak cross Mondiali al via a Oklahoma City | sei azzurri a caccia di medaglie

Da sportface.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Oklahoma City si sono aperti i Mondiali di canoa slalom e kayak cross, con sei atleti italiani in gara. La competizione si svolge sul canale che ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, dal 20 al 25 luglio. In acqua ci sono 256 partecipanti provenienti da 50 nazioni. Le semifinali e le finali sono trasmesse in diretta su Rai Sport e RaiPlay.

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Da oggi, lunedì 20 luglio, a sabato 25 luglio si gareggia sul canale che ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028. In acqua 256 atleti di 50 nazioni: semifinali e finali in diretta su Rai Sport e RaiPlay. La stagione della canoa slalom e del kayak cross entra nella sua settimana più importante. Da oggi, lunedì 20 luglio, fino a sabato 25 luglio, Oklahoma City ospita il Campionato del Mondo della disciplina, sullo stesso canale che tra due anni sarà teatro delle prove dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. A Oklahoma City sono attesi 256 atleti in rappresentanza di 50 nazionalità, provenienti dai cinque continenti. Il programma prevede 273 equipaggi al via nelle prove di slalom e 142 barche nel kayak cross. 🔗 Leggi su Sportface.it

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