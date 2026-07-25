LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Jacobs vince col brivido falsa partenza Diaz stampa il record nazionale e avvicina i 18!

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica, un atleta ha vinto con una falsa partenza, mentre un altro ha stabilito il record nazionale nel salto in lungo, avvicinandosi ai 18 metri. Un secondo atleta ha effettuato un salto molto vicino a questa misura, ma ha toccato la linea del nullo. La gara è proseguita con altri tentativi di alta qualità, mantenendo alta la tensione tra gli atleti coinvolti.