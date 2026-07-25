LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Jacobs vince col brivido falsa partenza Diaz stampa il record nazionale e avvicina i 18!
Durante i Campionati Italiani di atletica, un atleta ha vinto con una falsa partenza, mentre un altro ha stabilito il record nazionale nel salto in lungo, avvicinandosi ai 18 metri. Un secondo atleta ha effettuato un salto molto vicino a questa misura, ma ha toccato la linea del nullo. La gara è proseguita con altri tentativi di alta qualità, mantenendo alta la tensione tra gli atleti coinvolti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Ancora molto lungo Diaz! L’azzurro però pesta l’asse del nullo. Era un altro salto vicinissimo ai 18 metri! 21.34 Si migliora Dallavalle nel triplo, che però non supera ancora il muro dei 17 metri. 16.86 che gli vale la terza posizione. 21.33 Vince Maria Colajanni in 2:04.91. Seconda Lorenza De Noni con 2:05.05. 21.31 Comincia la seconda batteria degli 800 femminili. 21.30 Corto il secondo lancio di Fabbri. L’azzurro lancia sotto i 21 metri e non si migliora. 21.28 Ponzio secondo con 20.44 dopo la prima tornata di lanci. Weir terzo a 20.04. 21.26 Eloisa Coiro vince la prima batteria degli 800 metri in 2:03. 🔗 Leggi su Oasport.it
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