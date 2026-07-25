LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Dosso vince 100 metri femminili Adesso la finale di Jacobs!
Durante i campionati italiani di atletica del 2026, si è conclusa la gara dei 100 metri femminili con la vittoria di una atleta che ha percorso la distanza in un tempo rapido. Poco dopo, sono stati annunciati i finalisti della gara maschile, tra cui il campione olimpico, che affronterà in finale atleti provenienti da diverse regioni. La finale maschile si svolgerà a breve.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.05 Entrano i finalisti dei 100 metri maschili! Jacobs se la vedrà con Patta, Ceccarelli, Rigali, Awuah Baffour, Orlando, Cappelletti e Marek. 21.03 Trionfa Zaynab Dosso! L’azzurra ferma il crono a 11.25. Solita ottima partenza di Dosso, che negli ultimi metri non sembra cos’ sciolta. Buona comunque la sua prova. Seconda la giovanissima Pagliarini (11.48), terza Torchio (11,56). 21.02 Pochi istanti alla partenza dei 100 metri femminili! 21.00 Finisce ufficialmente la gara del salto con l’asta. Elisa Molinarolo sbaglia 3 volte ai 4.61. L’azzurra vince davanti a Nnachi e Malavisi. 20.58 Lanci di prova in corso nella pedana del peso. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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