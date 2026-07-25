LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Dosso vince 100 metri femminili Adesso la finale di Jacobs!

Notizia in breve

Durante i campionati italiani di atletica del 2026, si è conclusa la gara dei 100 metri femminili con la vittoria di una atleta che ha percorso la distanza in un tempo rapido. Poco dopo, sono stati annunciati i finalisti della gara maschile, tra cui il campione olimpico, che affronterà in finale atleti provenienti da diverse regioni. La finale maschile si svolgerà a breve.