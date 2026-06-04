LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | subito Diaz e Fabbri! Attesa per Jacobs e Battocletti

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18.50, nel salto con l’asta femminile, si sfidano atlete di alto livello. Subito in pista, Diaz e Fabbri. Tra gli uomini, attesa per Jacobs e Battocletti. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50: Nel salto con l’asta femminile la concorrenza sarà di altissimo livello. La campionessa olimpica australiana Nina Kennedy e la statunitense Sandi Morris guideranno un cast che comprende anche la britannica Molly Caudery, la svizzera Angelica Moser e l’azzurra Elisa Molinarolo, pronta a recitare un ruolo importante nella gara romana. 18.48: Grande attesa anche per il getto del peso, una delle gare più spettacolari del programma. All’Olimpico si ritroveranno infatti i migliori specialisti del pianeta, a partire dal primatista mondiale Ryan Crouser, da Joe Kovacs e dai due azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir. 🔗 Leggi su Oasport.it

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