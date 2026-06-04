LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | Diaz atterra lontanissimo! Attesa per Jacobs e Battocletti
Durante il Golden Gala 2026, il salto in lungo di Andy Diaz si è concluso con un terzo tentativo nullo, senza raggiungere la distanza minima richiesta. Nel frattempo, Morris e Sutej hanno commesso un doppio errore nel salto a quota 4 metri. L'evento prosegue con l’attesa per le prestazioni di Jacobs e Battocletti, mentre i risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17: Nullo il terzo salto di Andy Diaz 20.16: Doppio errore per Morris e Sutej a 4.70 20.14: Il rappresentante dello Sri Lanka Pathirage vince la gara del giavellotto con 92.62, secondo posto per il rappresentante di Grenada Peters con 83.91, terzo posto per lo statunitense Thompson con 83.89 20.13: Caudery e Kennedy superano 4.70 al primo tentativo 20.13: Nullo per Pathirage all’ultimo lancio 20.12: Hibbert si migliora e consolida il terzo posto con 16.93 20.11: Nell’asta Moser supera 4.70 al primo tentativo 20.10. Ultimo lancio nel giavellotto per Pathirage, Peeters e Thompson 20.07: nel triplo 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Golden Gala, Savona e grandi eventi: Luca Di Bella racconta il mondo RAI dellatletica
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It’s official! The World Food Programme has renewed its partnership with Federazione Italiana di Atletica Leggera Together with #NadiaBattocletti, we’re running toward #ZeroHunger. Experience the excitement live next week at Golden Gala in Roma! Eve facebook
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