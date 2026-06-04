LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | Diaz atterra lontanissimo! Attesa per Jacobs e Battocletti

Notizia in breve

Durante il Golden Gala 2026, il salto in lungo di Andy Diaz si è concluso con un terzo tentativo nullo, senza raggiungere la distanza minima richiesta. Nel frattempo, Morris e Sutej hanno commesso un doppio errore nel salto a quota 4 metri. L'evento prosegue con l’attesa per le prestazioni di Jacobs e Battocletti, mentre i risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.