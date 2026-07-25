LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Saraceni trionfa nel triplo femminile con una grandissima prestazione
Erika Saraceni ha vinto il titolo italiano nel salto triplo femminile con un miglior salto di 14,41 metri. L’ultimo tentativo di Derkach si è concluso senza validità. La gara si è svolta nell’ambito dei Campionati Italiani di atletica del 2026, con la finale che si è conclusa alle 19.30. La competizione è proseguita senza altri tentativi significativi dopo l’ultimo salto di Derkach.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Nullo l’ultimo salto di Derkach, Erika Saraceni vince il titolo italiano con un ottimo 14,41 metri. 19.27 Alessandro Sibilio vince la quinta batteria nei 400 hs maschili con il tempo di 50?50. 19.24 Quando manca solo una tornata alla fine del salto triplo femminile al comando c’è sempre Saraceni con 14,41 metri, davanti a Derkach ferma a 14,36 metri. 19.21 Giacomo Bertoncelli chiude in testa la quarta batteria dei 400 hs maschili con il tempo di 51?10. 19.18 Sta per iniziare la quarta batteria dei 400 hs maschili. 19.15 Questa la classifica finale del lancio del disco maschile: 1 MANNUCCI Alessio C. 🔗 Leggi su Oasport.it
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