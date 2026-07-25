LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Saraceni trionfa nel triplo femminile con una grandissima prestazione

Notizia in breve

Erika Saraceni ha vinto il titolo italiano nel salto triplo femminile con un miglior salto di 14,41 metri. L’ultimo tentativo di Derkach si è concluso senza validità. La gara si è svolta nell’ambito dei Campionati Italiani di atletica del 2026, con la finale che si è conclusa alle 19.30. La competizione è proseguita senza altri tentativi significativi dopo l’ultimo salto di Derkach.