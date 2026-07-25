LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Nalesso sorprende Verteramo e Musci nel lancio del peso femminile
Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, Anita Nalesso ha vinto il titolo nel lancio del peso femminile con una misura di 16,58 metri. Ha sorpreso la favorita, Sara Vetteramo, che si è classificata seconda. La competizione è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 Questa la classifica finale del lancio del peso femminile: 1 NALESSO Anita TREVISATLETICA 16.58 2 VERTERAMO Sara BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 16.47 3 MUSCI Anna ALTERATLETICA LOCOROTONDO 16.47 4 BERNARDIS Elettra ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 15.65 5 OSAGIE Vivian Otoibhi G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15.53 6 PINTUS Elisa Francesca BRACCO ATLETICA 15.03 7 MONTANARO Ludovica ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO 14.72 8 PISTOLOZZI Greta C.U.S. PARMA 14.44 9 ARCARI Angelica C.U.S. PARMA 13.67 10 LAZZARI Iris VALLEY ATHLETICS TEAM A.S.D. 13.16 11 DALL’O’ Sofia LAGARINA CRUS TEAM 12.83 – CARNEVALE Martina ATL. 🔗 Leggi su Oasport.it
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