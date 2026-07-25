LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | sfida tiratissima nel triplo femminile tra Saraceni e Derkach
Durante i Campionati Italiani di atletica 2026, si è assistito a una sfida serrata nel triplo femminile tra Saraceni e Derkach. Nel peso femminile, Anna Musci mantiene la testa, mentre Sara Verteramo si trova in seconda posizione. Nella terza batteria dei 400 ostacoli, Linda Olivieri ha vinto con un tempo di 58,54 secondi. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Anna Musci è sempre in testa nel peso femminile davanti a Sara Verteramo. 18.42 La terza batteria dei 400 hs femminili va a Linda Olivieri con il crono di 58?54. 18.39 Erica Saraceni piazza con grandissimo 16,41 metri e piazza il proprio record personale, passando in testa alla gara. Si migliora anche Derkach, che chiude il secondo salto a 16,36 metri. 18.36 Alice Muraro, con il tempo di 57?72 vince la seconda batteria. 18.33 Sta per partire la seconda batteria dei 400 hs femminili. 18.30 Nel lancio maschile, quando deve ancora terminare il primo giro, in testa c’è Alessio Mannucci con un buon 61,87 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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