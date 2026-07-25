LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | sfida tiratissima nel triplo femminile tra Saraceni e Derkach

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica 2026, si è assistito a una sfida serrata nel triplo femminile tra Saraceni e Derkach. Nel peso femminile, Anna Musci mantiene la testa, mentre Sara Verteramo si trova in seconda posizione. Nella terza batteria dei 400 ostacoli, Linda Olivieri ha vinto con un tempo di 58,54 secondi. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.