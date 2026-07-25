LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | salto stellare di Diaz che vale il nuovo record italiano! In pista Battocletti

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica 2026, un atleta ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in alto. Sul rettilineo di partenza, Majori e Battocletti hanno effettuato i loro cambi in modo regolare. Le due atlete hanno mantenuto un vantaggio di circa un rettilineo rispetto al resto del gruppo. La competizione è in corso e si sta aggiornando in diretta.