LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | salto stellare di Diaz che vale il nuovo record italiano! In pista Battocletti
Durante i Campionati Italiani di atletica 2026, un atleta ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in alto. Sul rettilineo di partenza, Majori e Battocletti hanno effettuato i loro cambi in modo regolare. Le due atlete hanno mantenuto un vantaggio di circa un rettilineo rispetto al resto del gruppo. La competizione è in corso e si sta aggiornando in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 Si danno cambi regolari Majori e Battocletti. Le battistrada hanno un vantaggio di un rettilineo sul gruppo. 22.05 Ancora sopra i 22 metri per Fabbri! Si migliora il padrone di casa che scaglia il peso a 22.42 metri! 22.04 16.75 per Biasutti al quarto salto di gara. L’azzurro lontano dallo straordinario 17.32 fatto in precedenza. 22.02 8 giri alla conclusone dei 5000 metri. Il suo margine sul gruppo è sempre più ampio. 22.00 Nadia Battocletti e Nicole Majori prendono il largo sul resto del gruppo. 21.59 Nel triplo maschile si ritira anche un altro atleta capace di andare oltre i 17 in carriera. Ihemeje decide di terminare qui la sua finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Main Event Campionati Italiani 2026 il Final Table TV è LIVE!
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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