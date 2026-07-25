LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Olivieri e Orsoni conquistano i primi titoli di giornata Musci in testa nel peso femminile

Notizia in breve

Olivieri e Orsonni hanno vinto i primi titoli di giornata nei Campionati Italiani di atletica 2026. Nella marcia 10 km maschile, Orsoni si è aggiudicato la vittoria con un tempo di 39:40, seguito da Picchiottino. Nel peso femminile, Musci guida la classifica, mentre le gare sono in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.