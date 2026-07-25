LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Olivieri e Orsoni conquistano i primi titoli di giornata Musci in testa nel peso femminile

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Olivieri e Orsonni hanno vinto i primi titoli di giornata nei Campionati Italiani di atletica 2026. Nella marcia 10 km maschile, Orsoni si è aggiudicato la vittoria con un tempo di 39:40, seguito da Picchiottino. Nel peso femminile, Musci guida la classifica, mentre le gare sono in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Questa la classifica della marcia 10 km maschile: 1 ORSONI Riccardo G.A. FIAMME GIALLE 39:40 2 PICCHIOTTINO Gianluca G.A. FIAMME GIALLE 41:06 3 BRIGANTE Emiliano C.S. AERONAUTICA MILITARE 41:27 4 MORETTI Omar CUS PROPATRIA MILANO 41:37 5 SERRA Cristian ASD LA FRATELLANZA 1874 43:23 6 CECCHETTO Cristian ATL.VICENTINA 45:07 7 SCOLI Giulio ATLETICA LIVORNO 45:59 8 DINO Giuseppe Gaetano TEAM-A LOMBARDIA 46:14 9 MORTARI Lorenzo A.S.D. KRONOS ROMA 46:47 10 CIASCHETTI Federico POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 47:54 11 DRUSIAN Marco TEAM-A LOMBARDIA 48:01 12 DAL BO’ Matteo ATLETICA GORIZIA 48:08 13 BONOMI Matteo ATL. 🔗 Leggi su Oasport.it

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