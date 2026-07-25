LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Olivieri e Orsoni conquistano i primi titoli di giornata Musci in testa nel peso femminile
Olivieri e Orsonni hanno vinto i primi titoli di giornata nei Campionati Italiani di atletica 2026. Nella marcia 10 km maschile, Orsoni si è aggiudicato la vittoria con un tempo di 39:40, seguito da Picchiottino. Nel peso femminile, Musci guida la classifica, mentre le gare sono in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Questa la classifica della marcia 10 km maschile: 1 ORSONI Riccardo G.A. FIAMME GIALLE 39:40 2 PICCHIOTTINO Gianluca G.A. FIAMME GIALLE 41:06 3 BRIGANTE Emiliano C.S. AERONAUTICA MILITARE 41:27 4 MORETTI Omar CUS PROPATRIA MILANO 41:37 5 SERRA Cristian ASD LA FRATELLANZA 1874 43:23 6 CECCHETTO Cristian ATL.VICENTINA 45:07 7 SCOLI Giulio ATLETICA LIVORNO 45:59 8 DINO Giuseppe Gaetano TEAM-A LOMBARDIA 46:14 9 MORTARI Lorenzo A.S.D. KRONOS ROMA 46:47 10 CIASCHETTI Federico POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 47:54 11 DRUSIAN Marco TEAM-A LOMBARDIA 48:01 12 DAL BO’ Matteo ATLETICA GORIZIA 48:08 13 BONOMI Matteo ATL. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani Assoluti indoor e Invernali di Lanci FISPES - venerdì
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: nel martello maschile Olivieri beffa uno strepitoso Costa. Orsoni domina la marcia 10 km maschileDurante i Campionati Italiani di atletica 2026 in diretta, Olivieri ha vinto nel lancio del martello maschile, superando Costa che non è riuscito a...
LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Olivieri sfiora il record personale nel lancio del martello maschileDurante i Campionati Italiani di atletica del 2026, un atleta nel lancio del martello maschile ha raggiunto 69,77 metri, attestandosi terzo...
Temi più discussi: LIVE Challenge, ultimo treno per gli Assoluti; Campionati italiani assoluti di atletica 2026: programma, orari, tutti i big in gara e dove vedere in diretta; Dove vedere Gianmarco Tamberi in tv ai Campionati Italiani di atletica 2026: orari, programma, streaming; Campionati italiani assoluti di atletica 2026, dove vederli in tv e in streaming.
Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
Campionati italiani assoluti di Atletica, i risultati di oggi in direttaEdizione numero 116 allo stadio Ridolfi di Firenze. L'attesa è tutta per Marcell Jacobs (Fiamme Oro), a caccia del suo decimo titolo nazionale. Reduce dal 9.67 ventoso (e non omologato) al meeeting di ... sport.sky.it
Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari sabato 25 luglio, programma, streamingQuest'oggi, sabato 25 luglio, è in programma la giornata d'apertura dei Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. Day-1 in cui ... oasport.it