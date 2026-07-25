LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Olivieri sfiora il record personale nel lancio del martello maschile
Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, un atleta nel lancio del martello maschile ha raggiunto 69,77 metri, attestandosi terzo temporaneamente. Nel frattempo, le atlete sono scese in pista per la gara di lancio del peso femminile. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36 Intanto stanno scendendo in pista le atleta che gareggeranno nel lancio del peso femminile. 17.33 Nella lancio del martello maschile in terza posizione momentanea c’è Filippo Maria Iacocca con 69,77 metri. 17.30 Nel frattempo è iniziata la marcia 10 km maschile, questa la startlist: 38 PICCHIOTTINO Gianluca 18 ORSONI Riccardo 40 RAGOZZINO Ivan 44 MORETTI Omar 41 SERRA Cristian 12 CAPANO Riccardo 13 CECCHETTO Cristian 14 BRIGANTE Emiliano 11 AZZOLINI Manuel 21 PIERVINCENZI Matteo 22 DINO Giuseppe Gaetano 32 DRUSIAN Marco 52 MORTARI Lorenzo 700 BONOMI Matteo 701 CIASCHETTI Federico 702 CIRIOTTI Alessio 703 DAL BO’ Matteo 704 GIOVANNETTI Marco 705 GUGLIELMI Giacomo 706 IMPROTA Cristian 707 MONTANARI Fabio 708 PAULINI Luigi 709 PONTRANDOLFO Vincenzo 710 ROMANELLI Andrea 711 SCOLI Giulio 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionato Italiano Invernale Lanci - Mariano Comense 2026
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