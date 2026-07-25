LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Olivieri sfiora il record personale nel lancio del martello maschile

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, un atleta nel lancio del martello maschile ha raggiunto 69,77 metri, attestandosi terzo temporaneamente. Nel frattempo, le atlete sono scese in pista per la gara di lancio del peso femminile. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.