Nel corso dei Campionati Italiani di atletica 2026, si sta svolgendo il lancio del martello maschile. Attualmente, il concorrente in seconda posizione ha lanciato a 72,35 metri, mantenendo una posizione vicina alle aspettative. Poco prima, uno dei partecipanti ha effettuato un lancio di 74,27 metri, migliorando il suo record personale. La competizione prosegue con altri atleti pronti a scendere in pedana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 In seconda posizione, attualmente, come da pronostico c’è Davide Costa, con un 72,35 metri. 17.24 Parte benissimo Olivieri, che con un 74,27 metri avvicina il suo record personale. 17.21 Olivieri, nel corso della sua carriera, ha un 74,39 metri come miglior risultato. 17.18 I due favoriti in questa prova sono Davide Costa e Giorgio Olivieri, che in stagione sono stati capaci di superare i 72 metri. 17.15 Questa la startlist del lancio del martello maschile: 1 – IACOCCA Filippo Maria 2 – CAMILLI Davide 3 – COSTA Davide 4 – FALLONI Simone 5 – BODEAN Catalin 6 – LAZZARETTO Alex 7 – LINGUA Marco 8 – MIGLIANO Filippo 9 – OLIVIERI Giorgio 10 – ONGARATO Michele 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: in corso il lancio del martello maschile

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