Alle 20.29, un atleta azzurro si infortuna durante il tentativo di salto triplo, causando un intervento immediato sul campo. Poco prima, alle 20.31, sono iniziate le batterie dei 400 metri maschili ai Campionati Italiani di atletica del 2026. Nel frattempo, il campione in carica si è mostrato in buona forma nella sua batteria, mentre un altro atleta si è distinto per la velocità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Cominciano le batterie dei 400 metri maschili. 20.29 Nooo! Infortunio per Bruni! L’Azzurra sbaglia il terz0 tentativo a 4.40, ma la notizie è sicuramente il dolore accusato dall’azzurra alla coscia. Speriamo non sia nulla di grave per lei. 2.28 Due errori per Bruni e Molinarolo ai 4.40! Anche Nnachi e Malavisi hanno due nulli a questa misura. 20.25 L’ultima batteria dei 400 metri femminili è vinta da Alessandra Bonora in 52.30. Alle sue spalle Accame con 52.43. Terza Cirillo con 52.50. 20.22 Non ci sono scossoni in testa alla classifica del Giavellotto Maschile. Quando mancano 3 lanci alla conclusione, in testa c’è sempre Giovanni Frattini (76. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Jacobs in scioltezza nella batteria, brilla Saraceni nel triplo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Campionati Italiani Ciclismo 2026: partita la crono Vicoforte-Barolo

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: gara di livello alto nel triplo, Saraceni batte Derkach. Tra poco Jacobs!Ai Campionati Italiani di atletica 2026, nel triplo maschile, Saraceni ha vinto contro Derkach.

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: sfida tiratissima nel triplo femminile tra Saraceni e DerkachDurante i Campionati Italiani di atletica 2026, si è assistito a una sfida serrata nel triplo femminile tra Saraceni e Derkach.

Temi più discussi: LIVE Challenge, ultimo treno per gli Assoluti; Campionati italiani assoluti di atletica 2026: programma, orari, tutti i big in gara e dove vedere in diretta; Campionati italiani assoluti di atletica 2026, dove vederli in tv e in streaming; Calendario Campionati Italiani atletica 2026: orari 25 e 26 luglio, dove vederli in tv, chi parteciperà.

Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari sabato 25 luglio, programma, streamingQuest'oggi, sabato 25 luglio, è in programma la giornata d'apertura dei Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. Day-1 in cui ... oasport.it

LIVE Jacobs 10.21 in batteria, Saraceni 14,41È in corso a Firenze la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti: in palio 15 titoli. Batterie: Jacobs 10.21, Dosso 11.28. A Firenze è iniziata la corsa verso il titolo italiano dei 100: promos ... fidal.it