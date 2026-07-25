Ai Campionati Italiani di atletica 2026, nel triplo maschile, Saraceni ha vinto contro Derkach. Tra pochi minuti si terranno le batterie dei 100 metri, con la partecipazione di Marcell Jacobs. La gara si svolge in diretta, con un livello elevato di competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Stanno per iniziare le batterie dei 100 maschili, dove è presente uno degli uomini più attesi di questa giornata: Marcell Jacobs. 19.43 Alice Pagliarini è stata la più veloce nella seconda batteria dei 100 metri femminili con il crono di 11?45. 19.40 Questa la classifica finale del salto triplo femminile: 1 SARACENI Erika Giorgia Anoeta G.S. FIAMME AZZURRE 14.41 2 DERKACH Dariya C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.36 3 BRUGNOLO Greta ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 13.54 4 VENTURA Francesca ASSINDUSTRIA SPORT 13.23 5 VALENTI Elisa A.S.DIL. ATLETICA SIRACUSA 13.03 6 SMERALDO Chiara A.S.D. C.U.S. GENOVA 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: gara di livello alto nel triplo, Saraceni batte Derkach. Tra poco Jacobs!

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