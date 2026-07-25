Alle 16 si disputa la partita tra Celtic e Milan, con le formazioni ufficiali. L'allenatore del Celtic schiera una formazione con Amorim e Athekame in difesa e Kostic in attacco, utilizzando un 4-2-3-1. La squadra del Milan, invece, con un 3-4-2-1, ha in campo Torriani tra i pali, con Gabbia e Pavlovic in difesa e Loftus-Cheek a centrocampo.

(4-2-3-1) Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McGregor, Engels; Tounekti, McCowan, Duran; Forrest. All. O'Neill (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Ossola, Loftus-Cheek; Kostic. All. Amorim La gara amichevole tra Celtic e Milan sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito) che su Sky (canali Sky Sport Calcio e in streaming su Now). Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Alle 16 Celtic-Milan, le ufficiali: Amorim con Athekame a destra e Kostic in attacco

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