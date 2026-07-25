Amichevole Celtic-Milan formazioni ufficiali | Comotto e Kostic subito titolari

Nella prima partita di precampionato della stagione 2026-27, il Celtic ha affrontato il Milan. Entrambe le formazioni hanno schierato subito in campo Comotto e Kostic. La gara ha visto il nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim, alla guida di una squadra con un modulo più offensivo e aggressivo rispetto al passato. La formazione rossonera si è concentrata sulla ricerca della verticalità fin dalle prime battute.

Celtic-Milan, prima partita della prestagione 2026-27 rossonera. C'è molta curiosità nel vedere il nuovo Diavolo guidato da Ruben Amorim in panchina: rispetto alla gestione con Massimiliano Allegri ci si attende un calcio molto più offensivo, aggressivo senza palla e alla ricerca della verticalità il prima possibile. promowebapp La rivoluzione tattica di Rúben Amorim. L'allenatore portoghese punta su un 3-4-2-1 come modulo con l'obiettivo di giocare un calcio propositivo e volto a trovare la rete. Ovviamente si parla solo di calcio di luglio con la squadra che è ancora molto incompleta visto che siamo nel pieno del mercato: alcuni giocatori presenti oggi in campo potrebbero essere ceduti, mancano ancora degli acquisti e devono tornare ancora tutti i nazionali che sono stati impegnati ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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