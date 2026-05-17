LIVE Alle 12 Genoa-Milan le ufficiali | Allegri conferma Gimenez in attacco Cardinale a Marassi

Alle 12 si gioca Genoa-Milan, con la formazione rossonera che ha ufficializzato la conferma di Gimenez in attacco, come annunciato dall’allenatore. Il presidente del club sarà presente allo stadio di Marassi. Il Milan ha esaurito i bonus disponibili e, per assicurarsi la qualificazione in Champions League, deve ottenere almeno due vittorie nelle ultime due partite di campionato.

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