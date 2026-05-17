LIVE Alle 12 Genoa-Milan le ufficiali | Allegri conferma Gimenez in attacco Cardinale a Marassi

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12 si gioca Genoa-Milan, con la formazione rossonera che ha ufficializzato la conferma di Gimenez in attacco, come annunciato dall’allenatore. Il presidente del club sarà presente allo stadio di Marassi. Il Milan ha esaurito i bonus disponibili e, per assicurarsi la qualificazione in Champions League, deve ottenere almeno due vittorie nelle ultime due partite di campionato.

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(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Allegri. (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi. Gerry Cardinale è in arrivo a Marassi per Genoa-Milan. Il fondatore di RedBird, in un momento decisivo per la stagione, ha scelto di essere presente allo stadio e ha organizzato un volo privato da Londra questa mattina. La sua presenza in trasferta è una eccezione: Cardinale è stato a Madrid per Real-Milan di un anno e mezzo fa ma ha quasi sempre scelto Milano per le sue presenze allo stadio. Dopo la sua intervista di questa settimana sul futuro del club, un nuovo segnale di vicinanza al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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