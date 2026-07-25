Durante una festa a Carraia, a Calenzano, due nonni di 81 e 77 anni si sono affrontati in una lite che è degenerata in violenza. Sono state udite urla e minacce, con sedie lanciate e un coltello portato alla gola di uno dei partecipanti. La scena si è conclusa con coltellate scambiate tra i due anziani. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Urla, minacce, sedie lanciate e persino un coltello messo alla gola, alla festa di Carraia, a Calenzano. Stavolta però, a essere protagonisti della vicenda non sono stati i tanto temuti "maranza", ma due " nonni scatenati " di 81 e 77 anni. I fatti, andati in scena davanti agli occhi esterrefatti di decine di persone, risalgono a giovedì sera, quando i due si sono incontrati nell’area ballo della Festa ’Calcio e Bomboloni’, organizzata ogni anno dalle varie associazioni di Carraia. Una manifestazione molto frequentata anche dai non giovanissimi, vista la presenza di stand gastronomici, eventi sportivi e serate danzanti. Secondo le testimonianze dei presenti, proprio nell’area liscio, fra i due sarebbe nata una discussione, pare legata a vecchie ruggini e a una precedente querela finita con un esborso economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite tra nonni finisce a coltellate: "Corsa e grida, un momento choc"

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