Lite in casa finisce a coltellate | quarantenne in codice rosso
Un uomo di 40 anni è stato ferito con coltellate in un appartamento di Cornigliano. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza e una volante della polizia di Stato. La vittima è stata trasportata in codice rosso al ospedale. Una persona è stata fermata dalle forze dell'ordine.
Un quarantenne è stato accoltellato questa sera in un appartamento a Cornigliano. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, oltre a una volante della polizia di Stato che avrebbe fermato una persona.Le condizioni del ferito sembrerebbero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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