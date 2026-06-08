Lite in casa finisce a coltellate | quarantenne in codice rosso

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato ferito con coltellate in un appartamento di Cornigliano. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza e una volante della polizia di Stato. La vittima è stata trasportata in codice rosso al ospedale. Una persona è stata fermata dalle forze dell'ordine.