reggio emilia lite per la droga finisce a coltellate

A Reggio Emilia, un incontro tra due persone, inizialmente previsto per discutere di un possibile acquisto di droga, si è trasformato in un episodio violento con l’uso di coltelli. L’evento è avvenuto in un bar situato in viale IV Novembre, vicino alla stazione storica della città. La lite ha portato a un confronto che ha coinvolto armi da taglio, lasciando alcune persone ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Quello che doveva essere un accordo per l’eventuale acquisto e il consumo di droga è sfociato in una violenta aggressione armata in un bar in viale IV Novembre, nella zona della stazione storica a Reggio Emilia. Una donna quarantenne, dopo aver comprato droga con altre due persone, a seguito di un acceso diverbio per motivi economici sul pagamento della sostanza, durante la lite avrebbe improvvisamente estratto un grosso coltello artigianale con lama di trenta centimetri, ferendo lievemente due persone: un uomo di 34 anni al palmo della mano e una donna 47enne al polso. Sono arrivati i carabinieri, con le indagini che hanno portato alla quarantenne, ora denunciata per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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