Una lite tra due persone è degenerata in un accoltellamento questa mattina nel rione Commenda a Brindisi. La discussione, iniziata il giorno precedente, si è intensificata vicino a una bancarella ortofrutticola all’incrocio tra via Villafranca e via Pace Brindisina. Un uomo di 35 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito né sulle eventuali responsabilità.

Una discussione iniziata già il giorno precedente e poi degenerata questa mattina, fino a un episodio finito nel sangue. È accaduto al rione Commenda, a Brindisi, nei pressi di una bancarella ortofrutticola all’incrocio tra via Villafranca e via Pace Brindisina. La vicenda Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato già ieri tra un 25enne straniero, impegnato nell’attività commerciale, e un 35enne del posto. La discussione sarebbe poi proseguita questa mattina, quando i due si sarebbero nuovamente incontrati e i toni si sarebbero accesi fino a trasformare il confronto in una lite. La situazione sarebbe poi degenerata e il 35enne sarebbe stato colpito al braccio con un coltello dal giovane straniero. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lite per strada, poi l'accoltellamento: ferito un 35enne

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