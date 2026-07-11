In una pescheria di Riposto si è verificato un duplice accoltellamento durante una discussione tra parenti. Un uomo è rimasto ferito gravemente con un’arma da taglio, mentre un’altra persona ha riportato ferite meno gravi. L’episodio è avvenuto questa mattina e si è originato da una lite di natura familiare. I soccorritori sono intervenuti sul posto per assistere le persone coinvolte e trasportarle in ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione con una mannaia durante una discussione tra parenti. Un violento episodio di sangue si è verificato questa mattina all’interno di una pescheria di Riposto, dove una lite di carattere familiare è sfociata in un duplice accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, un uomo di circa 60 anni avrebbe aggredito due parenti utilizzando una mannaia, colpendoli durante la discussione. Uno dei feriti trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Le conseguenze più gravi sarebbero state riportate da uno dei due feriti, anche lui sulla sessantina. L’uomo avrebbe ricevuto diversi colpi al collo e le sue condizioni sarebbero state giudicate particolarmente critiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Riposto, duplice accoltellamento in pescheria: un ferito grave dopo una lite familiare

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