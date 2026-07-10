Un ragazzino di 15 anni è stato ferito a una gamba durante una lite tra coetanei nel tardo pomeriggio del 9 luglio nella marina di Casalabate. La ferita da coltello richiederà circa dieci giorni di cure. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta durante un alterco tra minorenni. I passanti hanno soccorso il ragazzo, che è stato portato in ospedale per le cure del caso. Nessuna informazione su eventuali arresti o altre persone coinvolte.

Ne avrà per dieci giorni il ragazzino ferito con il coltello ad una gamba, nel tardo pomeriggio del 9 luglio, nella marina di Casalabate. Secondo una prima ricostruzione, il15enne è stato ferito all’arto inferiore dopo una lite scoppiata tra coetanei. Ma sono ancora tutte da chiarire le cause che hanno provocato il ferimento del ragazzo, avvenuto lungo il litorale nord della marina, nella porzione di territorio gestita dal comune di Squinzano. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno soccorso il ragazzo e attivato i soccorsi. Trasportato al Dea dell’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce è stato preso in carico dai medici che, dopo le prime cure, lo hanno mandato a casa con una prognosi di 10 giorni. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Lite tra ragazzini finisce in accoltellamento: 15enne ferito a una gamba a Casalabate. Il minorenne salvato dai passanti

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News - Milano, lite in metro finisce nel sangue. 15enne ferisce due ragazzi e scappa… 24/1/2026

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