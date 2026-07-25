Un incidente stradale ad Ancona ha portato un automobilista in ospedale dopo un sorpasso considerato azzardato. Dopo l'episodio, il conducente coinvolto è sceso dall'auto per chiedere chiarimenti e sarebbe stato aggredito dall'altro automobilista. Esistono due versioni contrastanti sui fatti: una che descrive l'aggressione come reazione alla richiesta di spiegazioni, e un’altra che non conferma questa dinamica.

Subisce un sorpasso azzardato, scende dall’auto per chiedere spiegazioni e finisce in ospedale. È quanto accaduto a un automobilista ad Ancona che sarebbe stato aggredito dall’altro conducente, autore della manovra pericolosa. Tra i due sarebbe nata una lite ma l’altro dice di aver solo allontanato con spinte l’automobilista che gli si sarebbe avvicinato con fare minaccioso. La lite per un sorpasso azzardato La sera del 24 luglio, poco dopo le 19.30, due automobilisti hanno litigato nella zona del Piano ad Ancona e uno di loro è finito in ospedale. Secondo il racconto dell’automobilista andato nel nosocomio, l’altra vettura lo avrebbe prima affiancato e poi superato con una manovra pericolosa nei pressi di un incrocio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Ancona.

© Virgilio.it - Lite dopo un sorpasso azzardato ad Ancona, uno finisce in ospedale: due versioni contrastanti sull’accaduto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Rai, lite furibonda tra due manager ad Ancona: Caterina Balivo riporta la paceDurante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai ad Ancona, si è verificata una lite tra due manager.

Lite in casa finisce a coltellate, due feriti. Uno è gravissimo. Paura in centro a EmpoliDue persone sono state ferite a coltellate durante una lite in una casa in via Ridolfi, nel centro di Empoli.

Temi più discussi: Reggio Emilia, automobilista scatta una foto all'aggressore che lo minaccia per un sorpasso mancato e lo fa denunciare; Roma, beffa Summerville: inserimento e sorpasso dell’Al Hilal; Collegno, automobilista accoltella e uccide un pedone dopo una lite stradale; Sainz- Antonelli, pace fatta dopo la lite di Spa: Kimi si è scusato. È un bravo ragazzo.

Sorpasso azzardato all'incrocio, scende dall'auto per chiedere spiegazioni: scoppia la lite e finisce in ospedaleANCONA - È bastato un sorpasso per trasformare la strada in un ring. Ieri sera, poco dopo le 19.30, due automobilisti hanno litigato nella zona del Piano e uno di loro è finito in ospedale. anconatoday.it

Reggio Emilia, automobilista scatta una foto all'aggressore che lo minaccia per un sorpasso mancato e lo fa denunciareUn mancato sorpasso si trasforma in manovre pericolose, zig zag, inchiodate e pugni sui finestrini. Una scena da film che ha visto protagonisti due uomini residenti a Reggiolo nella Bassa di Reggio Em ... corrieredibologna.corriere.it