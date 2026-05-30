Due persone sono state ferite a coltellate durante una lite in una casa in via Ridolfi, nel centro di Empoli. Uno dei feriti si trova in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle cause del confronto o sull’identità delle persone coinvolte.

Empoli, 30 maggio 2026 – Paura a Empoli, nella centralissima via Ridolfi, nella tarda serata di oggi, sabato 30 maggio. Una lite è scoppiata all’interno di un’abitazione, per cause ancora ignote. Di sicuro c’è che a un certo punto sono spuntati i coltelli. I contendenti, di origine straniera e tutti sulla ventina, hanno dato vita ad una violenta colluttazione che ha provocato almeno due feriti. Uno di loro, che a quanto pare sarebbe stato raggiunto da un fendente al collo, è in gravissime condizioni e si trova attualmente ricoverato in ospedale. Non è ancora chiaro quante persone ci fossero in casa in quel momento. Arrivano i carabinieri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite in casa finisce a coltellate, due feriti. Uno è gravissimo. Paura in centro a Empoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gravellona Toce, lite in casa finisce a coltellate - Denunciata coppia

Notizie e thread social correlati

Napoli, lite tra minorenni finisce a coltellate: due feritiNel tardo pomeriggio di ieri a Bacoli, in provincia di Napoli, due minorenni sono rimasti coinvolti in una lite che è sfociata in un'aggressione con...

Lite a coltellate in centro storico, due feriti in osservazione all'ospedaleUna lite a coltellate in centro storico si è conclusa con due persone ferite e trasportate in ospedale.

Temi più discussi: La lite in casa finisce nel sangue: il papà difende la figlia, ucciso dal compagno di lei; Olmo, lite finisce male: minorenne intossicata con spray al peperoncino; Accoltella e uccide il papà dell'ex compagna dopo la lite: il 59enne era intervenuto per difendere la figlia; Litiga con l'ex moglie e uccide il suocero a colpi di pietra: chi è Luca Barberini, 50 anni, di Latina. L'aggressione davanti ai 3 figli.

Lite in casa finisce nel sangue: il papà difende la figlia, ucciso a bottigliate dall'ex compagno di lei Fabrizio BarberiniSi era barricata in casa con i figli piccoli dopo essere stata colpita alla testa dall'ex compagno. Poi la telefonata al padre e la corsa disperata ... msn.com

La lite in casa finisce nel sangue: il papà difende la figlia, ucciso dal compagno di leiPORDENONE - Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di ... msn.com

Tragedia a Porcia: un 59enne muore dopo una lite familiare. Indagini sulla dinamica e sull’arma usata. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com

Lite furiosa con Manpower per RAL / richiesta cedolini reddit