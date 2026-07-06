Palinsesti Rai lite furibonda tra due manager ad Ancona | Caterina Balivo riporta la pace
Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai ad Ancona, si è verificata una lite tra due manager. La situazione si è sbloccata con l’intervento di una nota conduttrice, che ha riportato la calma. La manifestazione è uno degli eventi principali della stagione televisiva, con anticipazioni sulla programmazione autunnale, ritorni e cambi di conduttori. Le tensioni tra i responsabili della rete sono state oggetto di discussione tra i presenti, ma sono state poi superate grazie all’intervento di una figura nota del settore.
La presentazione dei nuovi palinsesti Ra i è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione televisiva. Tra indiscrezioni sulla programmazione autunnale, grandi ritorni e l’immancabile valzer dei conduttori, i retroscena che animano i corridoi di Viale Mazzini non mancano mai di attirare l’attenzione del pubblico. Quest’anno, però, l’evento istituzionale andato in scena ad Ancona ha regalato un fuori programma decisamente insolito e ben lontano dai consueti protocolli diplomatici, trasformando il dietro le quinte della tv in un vero e proprio ring. Tensione in platea ai palinsesti Rai. Il palcoscenico dell’incredibile vicenda è stato lo storico Teatro delle Muse del capoluogo marchigiano. 🔗 Leggi su Dilei.it
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