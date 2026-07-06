Palinsesti Rai lite furibonda tra due manager ad Ancona | Caterina Balivo riporta la pace

Notizia in breve

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai ad Ancona, si è verificata una lite tra due manager. La situazione si è sbloccata con l’intervento di una nota conduttrice, che ha riportato la calma. La manifestazione è uno degli eventi principali della stagione televisiva, con anticipazioni sulla programmazione autunnale, ritorni e cambi di conduttori. Le tensioni tra i responsabili della rete sono state oggetto di discussione tra i presenti, ma sono state poi superate grazie all’intervento di una figura nota del settore.