L' Italia fa una figura da Pirlo

L’accordo tra l’ex calciatore e la federazione italiana prevede un contratto di quattro anni con un compenso di 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. La firma è prevista a breve, dopo aver raggiunto un accordo verbale.

L’accordo verbale c’è già: Andrea Pirlo a sedersi sulla panchina della Nazionale italiana. Per l’ex centrocampista campione del mondo è pronto un contratto di quattro anni a 1,5 milioni a stagione più bonus. L’indizio definitivo che conferma l’imminenza della fumata bianca arriva direttamente dagli Emirati Arabi: Pirlo sta infatti già definendo la risoluzione consensuale con lo United FC di Dubai, il club a cui era legato da un accordo in scadenza nel giugno 2027. Un passaggio formale fondamentale che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore per spalancargli le porte di Coverciano. Chiusa definitivamente la porta al grande sogno che... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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ANDREA PIRLO FIGURA DE ACCION ITALIA

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