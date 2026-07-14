Dietro Pirlo c’è De Rossi la Nazionale delle relazioni | in Italia si fa per carriera per conoscenza

In Italia, il focus sulla selezione del nuovo allenatore della nazionale si concentra su Pirlo e De Rossi. Pirlo è considerato il favorito, mentre De Rossi, apprezzato ovunque, ha una lunga carriera da ex calciatore e una rete di relazioni nel calcio. La scelta sembra basata anche su conoscenze e rapporti personali, più che su un percorso esclusivamente tecnico. Guardiola è menzionato come un’ipotesi difficile da realizzare.

La Nazionale delle relazioni: “fatti vedere in giro”. Guardiola sembra un’idea difficile da concretizzare. Per la Nazionale sono due i nomi. Andrea Pirlo incredibilmente favorito, e Daniele De Rossi vita da predestinato che ha estimatori un po’ ovunque. Ora allena il Genoa. La stampa lo esalta da sempre. Di Marzio continua a sostenere che Mancini sarebbe il favorito. A Repubblica non la pensano così e scrivono che Pirlo consentirebbe alla Figc di risparmiare rispetto agli stipendi di Conte e Mancini (per non parlare di Guardiola. Sarebbe una figura meno ingombrante. Molto meno ingombrante, aggiungiamo. Ma non si capisce perché la Nazionale debba avere una figura poco ingombrante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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