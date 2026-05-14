Il commissario tecnico del Brasile ha rilasciato un'intervista a The Athletic, in cui ha commentato alcune scelte di formazione e l’attuale fase della nazionale. Ha parlato di un'idea derivata da Pirlo riguardo a un ruolo specifico, e ha menzionato i problemi che l’Italia sta affrontando in vista delle prossime competizioni. Inoltre, ha confermato che Neymar rimane una delle opzioni a disposizione, sottolineando come gli ultimi successi siano stati ottenuti grazie a una difesa solida, più che al talento individuale.

L'apertura per Neymar, l'incredulità per l'Italia ancora fuori dal Mondiale, la filosofia che ha accompagnato 34 anni di una carriera da allenatore super vincente. In una lunga intervista a The Athletic Carlo Ancelotti si è raccontato: dal retroscena di Andrea Pirlo che si autopropone regista davanti alla difesa alla preparazione sui rigori della sua nazionale, il Brasile. La lista è quasi fatta. "Neymar era ed è un'opzione” anche se la decisione arriverà “al termine della valutazione”. Con postilla: “È un grande talento. Quello che dobbiamo valutare in lui non è se è capace di controllare o passare la palla. È importante che sia in buone condizioni fisiche”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ancelotti: "Da Pirlo l'idea per il suo ruolo. Italia fuori? Ci sono problemi da risolvere..."

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