L’Italia è pronta a nominare Pirlo dopo il rifiuto di Guardiola

L’Italia si appresta a nominare Andrea Pirlo come nuovo allenatore della nazionale, dopo che ha accettato verbalmente la proposta della Federcalcio. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, sostituendo Gennaro Gattuso. La decisione segue il rifiuto di un altro allenatore, che aveva inizialmente considerato l’incarico. La nomina di Pirlo è indicata da fonti di mercato e sarà formalizzata a breve.

2026-07-24 19:24:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Italia nominerà Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Pirlo, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha accettato la proposta verbale della Federcalcio italiana (FIGC) e sarà confermato nei prossimi giorni come successore di Gennaro Gattuso. La FIGC si era rivolta all’allenatore del Brasile Carlo Ancelotti e all’ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola, ma entrambi rifiutarono l’incarico. Invece, Pirlo ora avrà la possibilità di guidare il suo Paese, avendo vinto la Coppa del Mondo con gli Azzurri nel 2006. L’Italia non è andata oltre la fase a gironi di una Coppa del Mondo da quel trionfo, e non è riuscita a qualificarsi per gli ultimi tre tornei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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CLAMOROSO ITALIA! PIRLO C.T DELLA NAZIONALE! È LA MOSSA GIUSTA || TaccoMattoTV

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