Italia Pirlo sempre più vicino alla panchina azzurra | dopo il no di Guardiola accelera la trattativa

Da gazzettadelsud.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il rifiuto di Guardiola, le trattative per Andrea Pirlo come allenatore della Nazionale sono state accelerate. Sul web si diffonde la notizia di un accordo già raggiunto con l’ex calciatore. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma fonti vicine alla trattativa indicano che le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. La decisione dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

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Dopo l’esito negativo del tentativo per Pep Guardiola, lo sbarco di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale ha subito una accelerazione sui siti, dove si è diffusa la notizia di un accordo raggiunto con l’ex azzurro. Ma la Federcalcio per ora non ha in programma annunci ufficiali su una eventuale formalizzazione dell’incarico. L’accordo per il nuovo commissario tecnico sarebbe di quattro anni, come logico per un ciclo che deve portare ai Mondiali del 2030. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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