L’intervista è morta quando abbiamo smesso di ascoltare le risposte

Un'intervista si conclude quando si smette di ascoltare le risposte. Di recente, si è assistito a un confronto tra la direttrice di un settimanale economico e un imprenditore, durato un'ora e mezza in un video online. Contestualmente, una conduttrice televisiva ha avuto un collegamento con un politico durante una trasmissione in diretta. Nessuna delle due situazioni ha coinvolto nomi propri, ma si sono svolte in modo diverso: una con un'intervista prolungata, l'altra con un collegamento in diretta.

Se l’altroieri mi avessero detto che avrei trovato qualche analogia tra Zanny Minton Beddoes, direttrice dell’Economist, che parla per un’ora e mezza con Elon Musk per il format video “Insider”, e Giovanna Pancheri, conduttrice di “Start” su SkyTg24, che ha in collegamento Matteo Salvini, avrei riso forte. Non ci sono due ospiti più diversi del miliardario pazzo che per un’ora e mezza ci dice che tra dieci anni non ci sarà più niente, niente più soldi, niente più lavoro, niente più umani che non prendano ordini dai robot, e del ministro italiano il cui momento di gloria è passato da anni, e che sappiamo già cosa dirà, il gioielliere è un brav’uomo, le città non vanno sfasciate neanche quando la polizia ammazza qualcuno, tutte cose che già sappiamo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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