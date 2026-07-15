Alessandro e Marta, coppia di taglialegna, hanno iniziato a lavorare insieme nel 2017 a Bormio e continuano senza sosta. Lui, nato nel 1991, pesa 95 chili e misura 1,80 metri. È noto per affettare i tronchi con velocità e precisione, come se fossero salamini. La loro attività si svolge nella zona di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Non hanno mai smesso di collaborare nel settore da allora.

Villa di Tirano (Sondrio) – Classe 1991, un “tronco“ d’uomo di 95 chili su un metro e 80 che i tronchi li affetta come fossero salamini. È valtellinese il neo campione italiano Stihl Timbersports: Alessandro Ciapon i, sabato a Omegna, al termine di una competizione che i sempre più numerosi appassionati di queste gare estreme basate sul taglio della legna non esitano a definire “spettacolare”, si è imposto - a un solo punto di distanza - sul valdostano Michel Perrin e sul friulano Michael Del Pin. Decisiva per Ciaponi la prova finale delle Hot Saw, le motoseghe elaborate capaci di arrivare fino a 80 CV, con la quale ha conquistato sia il titolo che il record italiano della disciplina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro e Marta, moglie e marito taglialegna da record: “Abbiamo iniziato insieme a Bormio nel 2017. E non abbiamo più smesso”

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