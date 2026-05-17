Nel pomeriggio si è disputata allo stadio ‘Ferraris’ di Genova la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37^ giornata della Serie A 2025-2026. Al termine dell’incontro, uno dei giocatori del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, in cui ha commentato la situazione all’interno della squadra e ha menzionato che i giocatori più anziani hanno chiesto di non ascoltare determinati discorsi. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui nomi coinvolti.

Partita con una pressione enorme, quanto è stata difficile? "Abbiamo lavorato bene in ritiro. Eravamo tutti dentro la partita, con la testa. Ci manca una gara. Oggi c'era pressione e non era facile da gestire, ma l'abbiamo fatto bene. Compatti nel primo tempo e bravi a non prendere gol, sapevamo che si sarebbe sbloccata nella ripresa. Siamo stati bravi". Fuori si è detto di tutto. Cosa vi siete detti tra di voi? "Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare quello che si dice fuori, per restare sereni e concentrati. Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli di quello che ci giochiamo. I giovani hanno fatto bene, come Athekame che ha segnato un gol pesantissimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot chiaro: “Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare le voci”

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