L’Inter riabbraccia i reduci dal Mondiale | oggi i primi rientri ad Appiano Gentile in vista della tournée asiatica
Oggi alcuni giocatori dell’Inter sono tornati ad Appiano Gentile dopo aver concluso il Mondiale. Sono stati visti entrare nel centro sportivo in vista della tournée asiatica. La squadra si sta preparando per le partite in Asia, con i giocatori che si riuniscono prima di partire per gli impegni internazionali. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui nomi dei calciatori o sulle tempistiche.
Inter News 24 L’Inter si prepara a riaccogliere i reduci dal Mondiale: diversi giocatori rientreranno ad Appiano Gentile prima di unirsi alla Tournée asiatica. L’ Inter si prepara a riaccogliere i primi protagonisti reduci dagli impegni con le rispettive nazionali al Mondiale. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport, la giornata di oggi segnerà il rientro ufficiale di Hakan Calhanoglu, Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic, pronti a sostenere il loro primo allenamento nel centro sportivo di Appiano Gentile prima di fare le valigie per aggregarsi al resto del gruppo in vista della imminente tournée in Asia. LEGGI ANCHE: Le... 🔗 Leggi su Internews24.com
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