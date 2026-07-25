L’Inter riabbraccia i reduci dal Mondiale | oggi i primi rientri ad Appiano Gentile in vista della tournée asiatica

Notizia in breve

Oggi alcuni giocatori dell’Inter sono tornati ad Appiano Gentile dopo aver concluso il Mondiale. Sono stati visti entrare nel centro sportivo in vista della tournée asiatica. La squadra si sta preparando per le partite in Asia, con i giocatori che si riuniscono prima di partire per gli impegni internazionali. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui nomi dei calciatori o sulle tempistiche.