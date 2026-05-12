Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della finale di Coppa Italia sensazioni positivi su Thuram

L’Inter si prepara alla finale di Coppa Italia con una sessione di allenamento a porte chiuse ad Appiano Gentile. In questa fase, la squadra ha concentrato l’attenzione sulla rifinitura, con buone sensazioni emerse in particolare su Thuram, tornato a lavorare con il gruppo. Sono ancora in corso valutazioni sui tempi di recupero degli infortunati, mentre alcuni giocatori sono diffidati e rischiano squalifiche.

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