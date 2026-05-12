Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della finale di Coppa Italia sensazioni positivi su Thuram
L’Inter si prepara alla finale di Coppa Italia con una sessione di allenamento a porte chiuse ad Appiano Gentile. In questa fase, la squadra ha concentrato l’attenzione sulla rifinitura, con buone sensazioni emerse in particolare su Thuram, tornato a lavorare con il gruppo. Sono ancora in corso valutazioni sui tempi di recupero degli infortunati, mentre alcuni giocatori sono diffidati e rischiano squalifiche.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della finale di Coppa Italia, sensazioni positivi su Thuram. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com
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