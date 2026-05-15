Appiano Gentile Inter | lavoro in vista della sfida al Verona

L’Inter si prepara alla prossima partita contro il Verona, con il focus sulla formazione e la condizione dei giocatori. La squadra continua ad allenarsi ad Appiano Gentile, dove sono stati comunicati gli aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e eventuali diffidati. La situazione dei giocatori coinvolti nelle ultime settimane viene monitorata attentamente, mentre si definiscono le scelte per la sfida imminente. Nessuna altra novità ufficiale è stata annunciata riguardo alla rosa o alle strategie di gioco.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Nerazzurri a lavoro in vista della sfida di San Siro contro il Verona. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: lavoro in vista della sfida al Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter - Quattro al lavoro nel giorno di riposo Sullo stesso argomento Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista della sfida contro il GenoaMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... L’ #Inter torna al lavoro: ad #Appiano si prepara la doppia sfida alla #Lazio buff.ly/J4u8p7w Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/utGzAWS x.com Inter, Thuram si è allenato in gruppo: è a disposizione per la finale di Coppa ItaliaNel VIDEO le news da Appiano Gentile dopo l'ultimo allenamento dell'Inter prima della partenza per Roma dove mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Marcus Thuram, dopo il proble ... sport.sky.it Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter reddit Inter, le ultime su Esposito e Calhanoglu: le loro condizioni verso la LazioLa finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio dista solo pochi giorni e da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Pio Esposito e Calhanoglu. lalaziosiamonoi.it