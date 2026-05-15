Appiano Gentile Inter | lavoro in vista della sfida al Verona

Da internews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si prepara alla prossima partita contro il Verona, con il focus sulla formazione e la condizione dei giocatori. La squadra continua ad allenarsi ad Appiano Gentile, dove sono stati comunicati gli aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e eventuali diffidati. La situazione dei giocatori coinvolti nelle ultime settimane viene monitorata attentamente, mentre si definiscono le scelte per la sfida imminente. Nessuna altra novità ufficiale è stata annunciata riguardo alla rosa o alle strategie di gioco.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Nerazzurri a lavoro in vista della sfida di San Siro contro il Verona. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

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