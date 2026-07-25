L’Inter sta lavorando al rinnovo di contratto di Pio Esposito, con dettagli sulle cifre ancora in fase di definizione. Dopo questa operazione, l’obiettivo è rinnovare anche il contratto di Bisseck. La società si sta concentrando non solo sulle operazioni di mercato in entrata, ma anche sulla tutela dei giocatori giovani e dei talenti già presenti in rosa.

di Francesco Aliperta L’Inter preme per il rinnovo di contratto di Pio Esposito, ecco tutte le cifre e i dettagli. Dopo sarà il turno di Bisseck. L’ Inter non pensa soltanto ai movimenti in entrata della sessione estiva, ma lavora con grande lungimiranza anche per blindare i gioielli del proprio vivaio e della prima squadra. Tra i temi centrali dell’agenda nerazzurra c’è il prolungamento contrattuale di Francesco Pio Esposito, reduce da una stagione straordinaria che lo ha consacrato definitivamente come un punto di riferimento fondamentale sia per il club che per la Nazionale italiana. L’incontro in sede e i dettagli della trattativa per il rinnovo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter prepara il rinnovo di Pio Esposito: ecco le cifre e i dettagli. Dopo l’attaccante sarà il turno di Bisseck

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