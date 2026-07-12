Pio Esposito continuerà a giocare con l'Inter, con un rinnovo di contratto in fase di definizione. Il club ha deciso di proseguire con l’attaccante, che si trova in fase avanzata di trattative per il prolungamento. Non sono stati divulgati i dettagli economici o la durata dell’accordo. La volontà di entrambe le parti è di consolidare la collaborazione. Esposito rimane quindi un elemento chiave nel progetto sportivo della squadra.

di Francesco Aliperta Pio Esposito sempre più al centro del progetto Inter. L’attaccante nerazzurro vola spedito verso il rinnovo: ecco tutti i dettagli. In un solo anno Francesco Pio Esposito ha cambiato il suo status all’ Inter. Dodici mesi fa rientrava dal prestito allo Spezia come uno dei giovani più promettenti del vivaio, oggi è considerato uno dei punti fermi del presente e del futuro nerazzurro. Come sottolinea Tuttosport, decisiva è stata la fiducia di Cristian Chivu, che lo aveva già allenato nel settore giovanile e ha scelto di puntare su di lui anche in prima squadra. Il tecnico romeno lo ha lanciato al Mondiale per Club e gli ha poi affidato un ruolo stabile in rosa, scelta ripagata da una stagione chiusa in doppia cifra tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pio Esposito resta al centro del progetto Inter: per lui è pronto anche il rinnovo. Ecco tutti i dettagli

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