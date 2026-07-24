L’Inter sta preparando un rinnovo del contratto fino al 2031 per Pio Esposito. Il giocatore, attualmente sotto contratto, potrebbe firmare un nuovo accordo che prolungherà la sua permanenza nel club per diversi anni. La trattativa è in fase avanzata, ma i dettagli ufficiali non sono ancora stati comunicati. La società intende consolidare il suo investimento sul giovane talento.

di Francesco Aliperta L’Inter vuole blindare il suo gioiello: pronto un rinnovo fino al 2031 per Pio Esposito. Ecco tutti i dettagli del piano nerazzurro. L’ascesa del giovane attaccante nerazzurro non accenna a fermarsi, e la società è pronta a blindare ulteriormente uno dei suoi gioielli più preziosi. Stando a quanto riportato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, non è utopia pensare che l’Inter possa decidere di prolungare di un’ulteriore stagione il contratto di Francesco Pio Esposito, un’operazione che porterebbe a spostare la scadenza ufficiale dell’accordo al 30 giugno 2031. Un nuovo status per la consacrazione in prima squadra. Questa mossa strategica rappresenterebbe molto più di un semplice prolungamento contrattuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Futuro blindato per Francesco Pio Esposito: possibile rinnovo con l’Inter fino al 2031. Ecco i dettagli

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Lautaro Martinez e il futuro dell'Inter Francesco Pio Esposito in arrivo

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