Durante gli scavi a Firenze è stata rinvenuta una stanza utilizzata per la riscossione della gabella, una tassa storica. La scoperta riguarda un locale che si trovava all’ingresso della città, dove si pagava prima di entrare. La stanza, risalente all’epoca medievale, è stata individuata sotto la superficie urbana attraverso lavori di scavo recenti. La struttura si trovava in prossimità di una delle principali porte di accesso alla città.

Firenze, 25 luglio 2026 - Vi ricordate la celebre scena del "fiorino" nel film ' Non ci resta che piangere' di Roberto Benigni e Massimo Troisi? Ebbene c'era un posto a Firenze dove effettivamente si pagava la gabella prima di entrare in città. È emerso dagli scavi archeologici di piazza Beccaria dove i lavori per la realizzazione della tramvia hanno riportato alla luce un tratto della cinta muraria trecentesca e gli ambienti collegati alla Porta alla Croce, compreso l'antico ponte che attraversava il fosso di San Gervasio. Le strutture che risalgono all'epoca di Dante e Giotto. "In piazza Beccaria - spiega la soprintendente a Archeologia, Belle arti e Paesaggio per Firenze e Prato, Antonella Ranaldi - sono state rinvenute delle tracce della nostra storia estremamente suggestive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L'ingresso all'antica Firenze di Dante: emersa dagli scavi la 'stanza' della gabella

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