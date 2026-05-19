Ponso dagli scavi della Sr10 emergono reperti venetici e templi
Durante i lavori per la costruzione della Nuova Strada Regionale 10 “Padana Inferiore” nel comune di Ponso, sono stati rinvenuti reperti venetici e resti di templi. La scoperta è avvenuta negli scavi effettuati lungo la tratta, portando alla luce elementi di interesse archeologico. I materiali trovati saranno analizzati dagli esperti per approfondire le origini e l’epoca di costruzione di questi reperti. La zona ha così rivelato un sito di rilevanza storica legato alla presenza veneta nella regione.
Importante scoperta archeologica nel comune di Ponso durante i lavori per la realizzazione della Nuova Strada Regionale 10 “Padana Inferiore”. Nel corso degli scavi sono, infatti, emersi alcuni elementi lapidei con iscrizioni in caratteri latini e, soprattutto, venetici, risalenti presumibilmente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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