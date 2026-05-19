Ponso dagli scavi della Sr10 emergono reperti venetici e templi

Durante i lavori per la costruzione della Nuova Strada Regionale 10 “Padana Inferiore” nel comune di Ponso, sono stati rinvenuti reperti venetici e resti di templi. La scoperta è avvenuta negli scavi effettuati lungo la tratta, portando alla luce elementi di interesse archeologico. I materiali trovati saranno analizzati dagli esperti per approfondire le origini e l’epoca di costruzione di questi reperti. La zona ha così rivelato un sito di rilevanza storica legato alla presenza veneta nella regione.

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