Sito di Vereto al via la campagna di scavi archeologici nell’antica città messapica

È iniziata la campagna di scavi archeologici nel sito di Vereto, antica città messapica situata nel territorio di Patù, nel Capo di Leuca. L’intervento, denominato “DiscoVereto”, rappresenta la prima fase di una serie di scavi sistematici. Questa attività si inserisce nel più ampio progetto “Leucantica”, che mira a esplorare la storia e le testimonianze archeologiche dell’area. L’intervento si concentra sul rilievo e la ricerca di reperti nel sito, che si trova in una zona di interesse storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui