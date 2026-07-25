La linea 1 della metropolitana a Napoli riceve l'autorizzazione per le prove finali presso la stazione Tribunale. La notizia arriva mentre si prosegue con i lavori di ampliamento della rete, parte di un progetto di modernizzazione dei trasporti urbani. La conclusione delle prove rappresenta un passaggio importante per l’attivazione completa della stazione e il miglioramento delle connessioni nel centro cittadino. La realizzazione di nuove tratte è in corso per aumentare l’efficienza e l’accessibilità del sistema di trasporto pubblico locale.

Raccontare l’evoluzione di Napoli passa anche per i suoi mezzi di trasporto. In una città che vuole essere sempre più a misura d’uomo e fruibile da tutti, lo sviluppo della rete infrastrutturale rappresenta solo il primo passo di un ammodernamento fondamentale per il futuro. L’avvicinarsi delle pre-regate dell’America’s Cup 2027, previste per il prossimo settembre, è soltanto un’occasione per accelerare un processo iniziato già da diverso tempo. Dal via libera alle prove finali che porteranno all’apertura della stazione Tribunale della Linea 1 fino alla rimozione di due treni della Linea 6 a Piazzale Tecchio, negli ultimi giorni le infrastrutture sono state protagoniste indiscusse, aprendo la strada a ottime prospettive per il futuro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Linea 1 metro Napoli, ok per la stazione Tribunale: via libera alle prove finali

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Trasporti. Metro linea 1, per Pasqua apre la fermata Tribunale. Poi tocca a Capodichino

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