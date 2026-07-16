Napoli Metro Linea 6 | venerdì apertura posticipata prime corse alle 14.30

Venerdì 17 luglio, le prime corse della Metro Linea 6 a Napoli partiranno alle 14.30, invece che al solito orario mattutino. L’azienda di trasporti ha comunicato che il posticipo è necessario per eseguire attività di prove tecniche sul materiale in linea. La linea rimarrà aperta nel pomeriggio, permettendo così il completamento delle verifiche prima della riapertura completa.

ANM informa che venerdì 17 luglio il servizio della Linea 6 inizierà nel pomeriggio per consentire attività di prove tecniche del materiale in linea. Apertura posticipata per la Metro Linea 6 di Napoli nella giornata di domani, venerdì 17 luglio 2026. ANM informa che, per consentire lo svolgimento di attività di prove tecniche del materiale in linea, il servizio inizierà nel pomeriggio. La Linea 6 della metropolitana di Napoli non sarà attiva dal mattino nella giornata di venerdì 17 luglio. Per informazioni e aggiornamenti, ANM invita a contattare il Contact center al numero verde 800 639525. Restano attivi anche i profili social Facebook e X di ANM Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 6. 🔗 Leggi su 2anews.it

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