La stazione di Montesanto sulla linea 2 della metropolitana di Napoli riapre domani mattina dopo i lavori. La chiusura era stata decisa per la sostituzione delle quattro scale mobili. I lavori sono stati completati e la stazione sarà nuovamente aperta al pubblico. Nessuna altra modifica è stata comunicata.

La stazione di Napoli Montesanto, sulla linea 2 metropolitana di Napoli, riaprirà al pubblico nella mattinata di domani, sabato 30 maggio. Lo stop di 90 giorni al servizio viaggiatori si è reso necessario per consentire la sostituzione completa delle quattro scale mobili che collegano l’atrio di stazione al sovrappasso ferroviario. L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione della stazione pensato per migliorare accessibilità, comfort e qualità degli spazi a disposizione dei viaggiatori. Dopo la riapertura, i lavori continueranno sul fabbricato viaggiatori e sulle scale, nell’ambito del programma di ammodernamento e rifunzionalizzazione della stazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Metro Linea 2, riapre domani, sabato 30 maggio, la stazione di Napoli Montensato

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