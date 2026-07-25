Il Grand Hotel Timeo di Taormina, gestito da Belmond, si conferma come una struttura di lusso. Situato in una posizione che permette di ammirare il mare Ionio e l’Etna, il hotel è noto per l’ospitalità di alta qualità e il suo fascino storico. La località, sotto un cielo limpido, richiama turisti in cerca di un’esperienza esclusiva. La struttura rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’accoglienza di lusso in Italia.

Sotto il cielo terso di Taormina, dove l'azzurro profondo del mar Ionio abbraccia la maestosità millenaria del profilo dell'Etna, il Grand Hotel Timeo si conferma come una leggendaria gemma dell'ospitalità di lusso internazionale firmata Belmond. All'interno di questa cornice idilliaca e senza tempo, il vero fulcro della convivialità estiva e della celebrazione dei sapori più veri dell'isola è rappresentato dal Timeo Grill, un angolo di paradiso appartato e piacevolmente ombreggiato che si erge come una spettacolare terrazza naturale sospesa direttamente sopra l'incantevole baia di Naxos. Questo esclusivo spazio gastronomico accoglie i viaggiatori e i gourmet ogni giorno per il servizio del pranzo, dalle tredici alle sedici, offrendo una pausa rigenerante e fresca dal calore del sole siciliano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'incanto della cucina d'autore a Taormina

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