La Matera millenaria e il lusso della cucina d’autore

Matera, nota per i suoi Sassi riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO, rappresenta un esempio di insediamento antico che conserva strutture di pietra risalenti a migliaia di anni fa. La città si distingue per l’architettura e il patrimonio storico, mantenendo intatto il suo carattere originale. Negli ultimi anni, questa tradizione si combina con un’offerta gastronomica di alta qualità, con ristoranti che propongono piatti d’autore ispirati alle ricette tradizionali locali.

Matera, la città dei Sassi Patrimonio UNESCO, è un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, un palcoscenico di pietra millenaria dove la storia non è solo un ricordo, ma la materia viva di ogni angolo. In questo contesto di inestimabile valore, si inserisce Vetera Matera, un hotel diffuso a cinque stelle lusso che non si limita a offrire un soggiorno, ma propone una vera e propria esperienza immersiva e di altissimo livello. Vetera Matera, l’albergo diffuso nel cuore dei sassi Nel cuore millenario dei Sassi di Matera, tra le grotte di tufo e le antiche pietre scolpite dal tempo, Vetera Matera, un boutique hotel di lusso a 5 stelle, non è un semplice albergo, è una filosofia di ospitalità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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