La cucina stellata brilla a Salerno | cena d’autore al Madison Pizza & Ristò

Il 3 giugno 2026, alle 20:00, si terrà una cena d’autore presso il Madison Pizza & Ristò di Salerno. Lo chef stellato Paolo Gramaglia, titolare del ristorante President di Pompei, sarà presente nel locale di via Remo Tagliaferri 10. La serata vedrà la partecipazione di un chef di fama riconosciuta nel panorama gastronomico.

La cucina stellata arriva a Salerno per una cena d’autore al Madison Pizza & Ristò. Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20:00, il locale di Vincenzo Rea, in via Remo Tagliaferri 10, ospiterà lo chef stellato Paolo Gramaglia, patron del ristorante President di Pompei. L’appuntamento segnerà il debutto ufficiale della nuova collaborazione tra Gramaglia e Rea, un progetto gastronomico che punta a unire alta cucina, arte bianca e valorizzazione delle migliori materie prime del territorio. Paolo Gramaglia Executive Chef del Madison Pizza & Ristò. La partnership vedrà lo chef Paolo Gramaglia assumere il ruolo di Executive Chef del Madison Pizza & Ristò, curando l’intera proposta gastronomica: dalla linea di cucina fino alla creazione di topping speciali e inediti per le pizze. 🔗 Leggi su Zon.it

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