Gli inquirenti ritengono che il presunto assassino di Luigi Esposito, un giornalista sportivo di 53 anni, sia un uomo tunisino di 26 anni. La ricostruzione si basa sull’analisi di un’impronta lasciata sull’auto e sui reperti trovati sul luogo del delitto. La vicenda include anche una lite precedente e un incendio che hanno causato danni a un veicolo, elementi che hanno contribuito a individuare il sospetto.

Sarebbe un tunisino di 26 anni il killer di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato morto nella notte tra sabato e domenica scorsi in provincia di Salerno. Il corpo carbonizzato di Esposito è stato trovato in un terreno agricolo nei pressi di località Cioffi di Eboli. Il presunto omicida è stato rintracciato la scorsa notte e portato negli uffici del Nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Salerno. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Dopo poche ore, interrogato dal pm, il 26enne ha confessato l’omicidio, in presenza del suo difensore. Subito dopo è stato trasferito nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del gip. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’impronta sull’auto, la lite e l’orrore del rogo: come gli inquirenti hanno incastrato il presunto killer di Luigi Esposito

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